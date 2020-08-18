Китай заменит «дипломатию панд» — привычный китайский подарок дружественным странам — на вакцину от коронавируса. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

Предполагается, что так Пекин хочет укрепить свое геополитическое положение в гонке за первенство. Вакцина от коронавируса поможет Китаю улучшить отношения с другими странами и заполучить их поддержку в противостоянии силам США в Южно-Китайском море.

Из шести разрабатываемых в мире препаратов на Китай приходится три — все они проходят финальные испытания. Россия владеет единственной официально зарегистрированной вакциной от COVID-19. В связи с этим эксперты издания предположили, что Москва так же, как и Китай

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