Верховный суд Италии отклонил претензии мужчины на право сидеть на шее у своих родителей. Итальянец с помощью Фемиды хотел добиться ежемесячного содержания в размере 300 евро, пишет Daily Mail.

35-летний учитель музыки, работающий на полставки, заявил, что не может найти себе хорошо оплачиваемую работу и на протяжении пяти лет он через суд пытается добиться того, чтобы родители выделяли ему каждый месяц 300 евро.

Однако Верховный суд отклонил претензии учителя, зарабатывающего 18 тысяч евро в год. Судья Мария-Кристина Джанкола заявила, что мужчине следует добиваться финансовой независимости и материальная поддержка родителей не может длиться вечно.

Minval.az