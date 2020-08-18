Российские войска войдут на территорию Беларуси только в том случае, если аналогичным образом поступят натовские военные соединения, заявил в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Он также рассказал, что необходимо сделать президенту республики Александру Лукашенко, чтобы сохранить страну.

Жириновский припомнил ситуацию в городе Приштина, куда в 1999 году российские войска прибыли раньше военнослужащих НАТО, что, по его словам, в корне изменило ситуацию на Балканах.

«Поэтому если будет угроза ввода натовских войск я с удовольствием поддержу введение наших российских войск (в Беларусь)», — отметил политик.

При этом, уверяет Жириновский, для появления российских солдат в республике можно всегда найти правовое основание. Например, приглашение действующего главы государства Александра Лукашенко.

Minval.az