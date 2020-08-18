В США разоблачили шпионившего больше 10 лет в пользу Китая 67-летнего экс-сотрудника ЦРУ, сообщается на сайте американского министерства юстиции.

Отмечается, что речь идет о натурализованном гражданине США Александре Юк Чин Ма. Он обвиняется в шпионаже за вознаграждение: утверждается, что впервые он получил 50 тысяч долларов в 2001 году от представителя разведки Пекина за первый массив данных.

Впоследствии такая схема повторялась регулярно на протяжении 10 лет, а вознаграждения не ограничивались деньгами — в частности, упоминается набор клюшек для гольфа. Задержанному грозит пожизненное заключение. Кроме того, аналогичные преступления совершал и родственник обвиняемого, также служивший в ЦРУ.

Юк Чин Ма работал в ЦРУ с 1982 по 1989 год и имел доступ к информации уровня Top Secret («совершенно секретно»). После увольнения он жил сначала в Шанхае, но в 2001 году вернулся в США на Гавайи. Там ему удалось устроиться на работу в ФБР переводчиком, тоже получив доступ к секретной информации.

Спецслужбам США удалось вычислить Юк Чин Ма весной 2019 года, когда американцы провели операцию, разыграв очередную просьбу китайской разведки. Обвиняемый взял 2000 долларов в качестве благодарности за помощь Китаю. Через год он передал секретную информацию, подчеркнув, что желает успеха родине, имея в виду эту страну.

Minval.az