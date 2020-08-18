Соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата подписано Турцией, Катаром и Правительством национального согласия Ливии. Об этом сообщил в понедельник вечером сайт телеканала Al Arabiya.

В соответствии с договоренностью, в Мисурате создается трехсторонний военный координационный центр.

«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах», — отмечает сайт телеканала Al Arabiya. Целью соглашения является повышение боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС.

Minval.az