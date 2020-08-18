Ливия договорилась с Турцией и Катаром о подписании трехстороннего соглашения о военном сотрудничестве с целью повышения потенциала ливийских вооруженных сил. Об этом сообщает в Твиттер пресс-служба официальным Триполи операции «Вулкан гнева» со ссылкой на замминистра обороны Ливии Саладина аль-Нимруша, передает Anadolu.

Как сообщается, аль-Намруш заявил, что Анкара и Доха создадут в Ливии объекты для военной подготовки и консультирования.

Чиновник также добавил, что в рамках соглашения Турция и Катар направят в Ливию консультантов и военный персонал.

Накануне в Триполи прошли трехсторонние переговоры с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, его катарского коллеги Халида бин Мухаммед аль-Атийе и премьер-министра Ливии Файеза Сарраджа.

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