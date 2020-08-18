Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Он призвал к проведению «свободных и справедливых» выборов в стране. О непризнании результатов выборов сообщил и глава МИД Ирландии Саймон Ковени.

«Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам»,— сказано в заявлении господина Шампаня, опубликованном в Twitter. Министр сообщил, что Канада призывает ОБСЕ провести расследование состоявшихся в Беларуси выборов. Он отметил, что Канада «присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении суровых мер, применяемых против мирных протестующих».

Саймон Ковени осудил нарушения прав человека в Белоаруси. «Результаты выборов не являются легитимными, о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место как до, так и после выборов»,— сказано в его заявлении на сайте ирландского МИДа. Он отметил, что Ирландия не считает результаты выборов «истинным отражением демократической воли белорусского народа».

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