Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что власти России пытаются помочь действующему президенту США Дональду Трампу переизбраться на второй срок, передает ТАСС.

Политик сослалась на последний доклад разведывательного сообщества, в котором утверждается, что Россия снова пытается поддержать Трампа и помочь ему остаться посту главы государства.

«Нам придется иметь дело с продолжающимся вмешательством России в наши выборы, это постоянная угроза демократии США и других стран», — заявила Клинтон.

По ее словам, необходимо «серьезно и окончательно» решить данный вопрос, а «не позволять ему развиваться».

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

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