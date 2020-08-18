Человек может повторно заразиться коронавирусной инфекцией через два–три месяца, рассказал врач-иммунолог Николай Крючков.

По его словам, это зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме. Так, у ряда пациентов их количество очень быстро снижается после перенесенного заболевания.

«Проходит два–три месяца, и уровень антител становится слишком маленьким. Пока непонятно, с чем это связано, потому что у большего процента людей антитела держатся довольно длительное время», — рассказал Крючков радиостанции «Говорит Москва».

Также специалист подчеркнул, что снижение темпов распространения коронавируса зафиксировано в Москве, однако в ряде других российских регионов складывается иная ситуация. Поэтому если процент потенциально заразившихся людей в другом регионе выше, то и вероятность заразиться возрастает.

Minval.az