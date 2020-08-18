Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах США превратятся во «вторую Венесуэлу».

«Это самые опасные выборы из тех, которые у нас были. Потому что не думаю, что мы сможем когда-нибудь вернуться, если они [демократы] придут. Будет вторая Венесуэла. Я раньше говорил, что скорее всего так будет, теперь я уверен», — рассказал Трамп во время своего выступления в Висконсине.

По его словам, у демократов и властей Венесуэлы «одинаковая идеология», имея в виду социалистические настроения.

Кроме того, Трамп выразил уверенность, что ему удастся переизбраться на второй срок.

Minval.az