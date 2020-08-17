Министерство торговли США в понедельник ввело ограничения в отношении 38 дочерних компаний китайской корпорации Huawei, касающихся доступа к американским технологиям и программному обеспечению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге США) вводит дополнительные ограничения для Huawei и связанных с ней неамериканских компаний по доступу к продукции, произведенной с использованием технологий и программного обеспечения США, — отмечается в тексте. — Бюро добавляет еще 38 дочерних компаний Huawei в список организаций, которым требуется лицензия на все товары, подпадающие под действие правил экспортного контроля».

Ограничения, в частности, касаются доступа к иностранным чипам, произведенным с использованием американских технологий. В список вошли дочерние компании из 21 страны, в том числе из России (Huawei Cloud Russia и Huawei OpenLab Moscow).

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