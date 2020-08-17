После того, как «Барселона» унизительно уступила «Баварии» в 1/4 Лиги чемпионов (2:8), каталонский клуб задумался об усилении и вернулся к кандидатуре Неймара.

Чтобы заполучить бразильца, «блаугранас» готовы предложить Антуана Гризманна и 50-60 миллионов евро, сообщает «Газета.ру».

В клубе считают, что ключевым может стать желание Неймара сменить в команду. Если он надавит на руководство клуба, то его отпустят.

Также Жозе Бартомеу считает, что возвращение Неймара изменит отношение к нынешнему руководству «Барселону».

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