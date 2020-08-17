Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на пост главы государства демократ Джозеф Байден избегает участия в предвыборных дебатах.

«Мы хотим дебатов. Мы готовы, <…> но мы видим, что Джо не хочет дебатов», — заявил американский президент, слова которого приводит «Газета.ру» со ссылкой на Fox News.

Он добавил, что если его оппонент все же явится на дебаты и сможет «спуститься со сцены и дойти обратно без помощи», это станет «величайшим» выступлением за всю историю выборов в стране.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

Minval.az