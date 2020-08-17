Правительство Франции может ввести обязательное ношение масок на рабочем месте, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила министр труда страны Элизабет Борн в понедельник.

«Каждый должен сделать все возможное, чтобы предотвратить распространение болезни», — цитирует ее Reuters.

Борн добавила, что обсудит это предложение на встрече с лидерами профсоюзов во вторник.

В конце июля Франция ввела масочный режим во всех закрытых общественных местах. Кроме того, местные органы власти могут самостоятельно принимать решения о ношении масок в общественных местах на улице. В Париже такое требование начало действовать с 10 августа.

Minval.az