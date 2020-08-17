Президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «шахматистом мирового уровня».

При этом он подверг резкой критике своего соперника на президентских выборах Джо Байдена, который, по мнению Трампа, не дотягивает «до некоторых очень умных мировых лидеров».

«Мы имеем дело с очень умными людьми. В некоторых странах есть лидеры, которые являются шахматистами в мировом масштабе. Например, президент Турции Эрдоган. В этом контексте у вас не может быть президента (Байдена), который даже не знает, где он и не может выйти из подвала и заговорить», — приводит его слова «Анадолу» со ссылкой на Fox News.

Глава Белого дома, подчеркнул, что он «очень хорошо ладит» с президентом Эрдоганом. Трамп также указал, что многие другие лидеры просят его позвонить Эрдогану, «полагая, что президент Турции его слушает».

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