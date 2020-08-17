Для российской военной помощи Беларуси нет никаких юридических оснований, она будет расцениваться как вторжение, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

«Нет никаких причин для военной помощи со стороны России, нет никаких юридических или иных оснований для этого. Это было бы вторжением в страну и уничтожило бы последние следы ее независимости», — цитирует Reuters министра.

Он отметил, что Москва пошла бы на большой риск, если бы «сделала это».

«Вторжение не будет оправдано ни юридически, ни морально, ни политически», — добавил Линкявичюс.

Minval.az