В Долине Смерти (штат Калифорния, США) зарегистрировали рекордно высокую температуру — 54,4°C. По мнению исследователей, это одна из самых жарких температур, которую когда-либо фиксировали на планете. Ученые предполагают, что в следующие недели температура может подняться на еще несколько градусов и побить абсолютный рекорд — 56.7°C, который 10 июля 1913 года зафиксировали в Долине Смерти, пишет «Хайтек».

Температуру зафиксировала автоматическая метеорологическая станция Национальной службы погоды США в районе Печного ручья недалеко от границы со штатом Невада. Этот показатель будут проверять — профессор Джеймс Ренвик, специалист по климату из Веллингтонского университета штата Виктория, объяснил, что в этих случаях нужны дополнительные проверки приборов, которые должны работать корректно и точно.

Текущая тепловая волна не ограничивается пустынями, объяснили ученые. Рекордная жара простирается от Аризоны до штата Вашингтон. Ожидается, что в течение предстоящей недели будут установлены более 100 температурных рекордов. Ученые сообщают, что уже в трех городах США зафиксированы рекордно высокие температуры для августа.

Высокая температура также повлияла на количество лесных пожаров на Западе США. С 1972 года количество летних лесных пожаров в стране увеличились в 8 раз. Исследование, проведенное Колумбийским университетом, показало, что экстремальные климатические условия на Западе также способствовали засухе, которую ученые не наблюдали последние 35 лет.

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