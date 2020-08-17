Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве закрытое совещание с руководителями силовых и разведывательных структур в связи с резким обострением ситуации в Беларуси.

Как сообщает 17 августа пресс-служба Офиса президента, глава государства подчеркнул, что события, которые происходят в соседней стране могут существенно повлиять на внутреннюю ситуацию в Украине.

Сообщается, что участники совещания детально проанализировали как внутриполитическая ситуацию в самой Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий после выборов.

Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране. Учитывались «различные типы эскалации», которые проистекают из «гибридных форм» мировых конфликтов.

Кроме того, на совещании проанализировали риски непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации. О конкретных решениях, принятых по итогам совещания, не сообщается.

«По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения», — говорится в сообщении.

Minval.az