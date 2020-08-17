Руководство НАТО опровергло заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о наращивании сил альянса у западной границы этой страны.

«В этом регионе не имеет места наращивание сил НАТО. Многонациональное присутствие сил в восточных регионах альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Оно направлено исключительно на оборону, соразмерно и предназначено для предотвраения конфликтов и сохранения мира», — заявила официальный представитель НАТО в Брюсселе.

Она также призвала власти Беларуси уважать основные свободы граждан, включая право на мирный протест.

Minval.az