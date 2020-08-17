Лидеры ведущих партий Европарламента призвали провести новые выборы президента Беларуси, расследовать случаи насилия против мирных демонстрантов и освободить политических заключенных.

«Мы аплодируем белорусскому народу за их мужество и решимость и всеми силами поддерживаем их стремление к демократическим переменам и свободе. Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, а правдоподобные отчеты указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Беларуси и считаем его персоной нон грата в Евросоюзе», — говорится в совместном заявлении партий.

Представители Европарламента призвали власти России воздержаться от любого вмешательства в дела Беларуси, «тайного или явного», а также попросили страны-участницы ЕС противодействовать любым действиям России в этом направлении.

Авторы заявления также поддержали решение глав МИД стран ЕС ввести дополнительные персональные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за насилие и фальсификацию выборов президента в Беларуси, и попросили как можно скорее составить санкционный список.

Minval.az