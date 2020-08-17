Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным придерживается одного мнения: «заварушка вокруг Беларуси» неспроста. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, беспорядки в стране спровоцированы, чтобы руководство «оттянуло своих военных на внутренние действия».

«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — раскрыл взгляды на ситуацию с протестами Лукашенко.

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