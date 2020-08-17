Грузинский оппозиционный телеканал «Мтавари» сообщил о вылете в Беларусь правительственного самолета, на борту которого находились восемь «представителей правительства». По данным телеканала, «Боинг» авиакомпании Georgian Airways, которым обычно пользуется президент Грузии Саломе Зурабишвили вечером 17 августа совершил чартерный рейс Тбилиси — Минск — Тбилиси, пробыв в аэропорту Минска около часа.

«Категорически отрицаю и говорю, что президент не покидала не только Грузию, но даже Тбилиси», — заявил журналистам сотрудник пресс-службы администрации президента, комментируя эту информацию.

Параллельно прозвучала также версия о том, что в Тбилиси из Минска могли привезти сына Александра Лукашенко — Николая. В итоге представители оппозиции потребовали, чтобы власти выступили с официальным разъяснением того, кто находился на борту самолета, побывавшего в Минске.

В МИД Грузии ответили, что из Тбилиси в Минск вылетел чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия, который с 6 августа находился в Грузии.

«Из-за развивающихся в последние дни событий в Республике Беларусь ему потребовалось немедленно вернуться в Минск. В связи с тем, что воздушное сообщение с Беларусью ограничено и послу нужно было в короткое время приехать в Минск, было принято решение доставить его на правительственном самолете», — говорится в сообщении МИД, которое цитирует Eadaily.

Minval.az