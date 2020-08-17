Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает в нынешней ситуации принимать взвешенные решения, не опираясь только на информацию из некоторых источников в интернете. Об этом глава государства заявил во время общения с работниками МАЗа, цеха которого он посетил, побывав до этого на МЗКТ, передает БЕЛТА.

Лукашенко в частности упомянул множественные фейки о недвижимости, денежных средствах, которые якобы ему принадлежат. «Поэтому я говорю: найдете — забирайте», — отметил он.

«Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! — подчеркнул Президент. — Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор».

Глава государства выразил уверенность, что сейчас нужно принимать спокойные, взвешенные решения, направленные на стабилизацию обстановки.

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