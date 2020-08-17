На фоне массовых акций протеста в Беларуси председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель объявил о проведении в среду, 19 августа, чрезвычайного видеосаммита ЕС по ситуации в Беларуси.

«Народ Беларуси имеет право определить свое будущее и свободно избрать своего лидера. Насилие против протестующих неприемлемо и недопустимо», — написал Мишель в своем микроблоге Twitter в понедельник, 17 августа.

Он уточнил, что видеосаммит ЕС по Беларуси назначен на 12 часов по среднеевропейскому времени (14:00 по Баку).

Minval.az