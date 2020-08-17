В МИД России заявили, что в машине российского военного атташе в Нидерландах нашли аппаратуру для слежки, сообщается на сайте министерства.

Нидерландскому временному поверенному выразили протест. Представитель королевства был вызван в российский МИД. Москва указала дипломату на необходимости принять меры, чтобы не допустить подобные инциденты, которые идут «вразрез с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Российские дипломаты также отметили, что подобные действия усложняют и без того непростые двусторонние отношения.

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