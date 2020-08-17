Выход из Союзного государства Беларуси и России, запрет трансляции в республике российских телеканалов, а также полная белорусизация. Такой план действий содержится в программе белорусских националистов, который был опубликован еще в июне на портале zabelarus.com, пишет портал Eadaily.

Среди всего прочего, белорусам уже до 2021 года предлагается в случае свержение Александра Лукашенко в политической сфере:

1. Выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза и других интеграционных образований, где доминирует Россия;

2. Запрет пророссийских организаций, деятельность которых противоречит национальным интересам, а также российских фондов и организаций, которые финансируют такие структуры;

3. Введение уголовной ответственности за публичные высказывания, которые оспаривают существование отдельной белорусской нации и/или её исторического права на собственное государство. Введение уголовной ответственности за публичные оскорбления белорусского языка;

4. Мониторинг силами гражданского общества деятельности прокремлёвских инициатив в Беларуси;

5. Осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. В сфере экономики предлагается запретить продажу российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры.

Кроме того, в информационной сфере, как считают националисты, необходимо:

1. Запретить трансляцию в Беларуси публицистических, общественно-политических и новостных программ, созданных российскими телеканалами;

2. Включить в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины;

Дополнительно предполагается полный разрыв с Россией и в военной сфере:

1. Выход из ОДКБ, возвращение полного контроля Беларусью над своими системами противовоздушной и противоракетной обороны;

2 Вывод с территории республики российских военных объектов;

3. Усиление патриотического воспитания в белорусской армии;

4. Перевод воспитательной работы в армии на белорусский язык;

5. Развитие пограничной инфраструктуры на границе со странами ЕС, увеличение пропускной способности пограничных переходов.

Долгосрочные цели и вовсе свидетельствуют о том, что Беларусь не должна будет иметь практически никаких связей с Россией и совместным культурно-историческим наследием:

1. Создание сквозной системы образования на белорусском языке от детских садов до университетов;

2. Восстановление белорусской Автокефальной Православной Церкви как национальной альтернативы белорусскому Экзархату Русской Православной Церкви Московского Патриархата;

3. Исполнение Беларусью всех критериев членства в Европейском союзе и НАТО, подача соответствующих заявлений на членство в этих структурах.

Minval.az