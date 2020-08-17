При нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, говорится в исследовании канадского Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, пишут «Известия».

Отмечается, что даже три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда, в которой традиционно используется эта ткань.

«Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно ковид-безопасной», — говорится в сообщении.

Тем не менее хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса несколько хуже, чем медицинская.

Minval.az