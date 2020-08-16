Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует расстаться с нападающим команды Луисом Суаресом.

После вылета из Лиги чемпионов руководство каталонского клуба намерено облегчить зарплатную ведомость. Кроме того, ключевым фактором может стать возраст уругвайского форварда. В январе ему исполнилось 33 года, отмечает RT со ссылкой на Mundo Deportivo.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В этом сезоне он провёл 36 матчей в составе сине-гранатовых, забил 21 мяч и сделал десять результативных передач.

Minval.az