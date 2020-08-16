Американский актер Том Круз попал в аварию во время выполнения трюка на мотоцикле на съемках седьмой части фильма «Миссия невыполнима». Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Mirror.

Сообщается, что Круз должен был перелететь на мотоцикле с одной крыши здания на другую, однако ему не удалось. Во время разгона транспортное средство стало тормозить и не смогло долететь до крыши. Круз был застрахован и не пострадал в результате инцидента. Однако мотоцикл стоимостью два миллиона фунтов стерлингов сгорел.

Фильм «Миссия: невыполнима 7» от режиссера Кристофера Маккуорри должен выйти в прокат 18 ноября 2021 года.

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