По меньшей мере пять человек погибли в воскресенье в столице Сомали Могадишо при нападении боевиков на Elite Hotel, расположенный на городской набережной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France Press. В свою очередь сомалийский информационный портал «Губджуг ньюс» информирует о 28 раненых.

«Количество пострадавших может возрасти, так как раненые продолжают поступать», — сказал врач одной из столичных больниц. Сообщается и о смерти в результате теракта высокопоставленного сотрудника министерства информации Сомали.

Атака террористов началась с подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля около отеля. Затем боевики прорвались внутрь отеля и, захватив заложников из числа постояльцев, забаррикадировались на пятом этаже. Завязалась интенсивная перестрелка между ними и прибывшими к отелю бойцами элитных подразделений сомалийской армии.

По словам властей, нападение совершили боевики исламистской террористической группировки «Аш-Шабаб».

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