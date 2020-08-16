Супруга британского принца Гарри Меган Маркл подумывает о возвращении к карьере актрисы, первая же съёмка может принести ей внушительный гонорар в размере 38 миллионов фунтов стерлингов (около 50 миллионов долларов). Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Mirror.

— Я думаю, что её популярность как в Америке, так и в мире феноменальна. Какую бы роль она ни исполняла, все захотят её увидеть, — заявил журналистам директор шоу InterTalent Джонатан Шалит.

По его словам, кинобоссы будут бороться за возможность поработать с Маркл, а если она решит вернуться в сериал «Форс-мажоры», то он обязательно станет самым популярным в мире. Однако Шалит подчеркнул, что герцогине следует хорошо подумать над актёрами, которые будут сниматься с нею в её «триумфальном» возвращении на экраны. По мнению эксперта, для этого хорошо бы подошли Уилл Смит или Том Хэнкс.

Издание отмечает, что возобновление карьеры Меган не только даст «невероятные возможности» для режиссёров, но также станет неплохим подспорьем для семейного бюджета, ведь не так давно пара оформила ипотеку и приобрела особняк за 7,25 миллиона фунтов. По одной из версий, именно для киносъёмок дом был куплен в Санта-Барбаре, недалеко от Голливуда.

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