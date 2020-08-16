Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у США сжиженный природный газ, который в Вашингтоне рекомендуют в качестве альтернативы российскому газу.

«Я считаю, что вопрос, покупать ли нам ещё и сжиженный газ, не стоит», — сказал Пегель (цитата по RT).

Он отметил, что немецкое правительство работает над созданием крупных терминалов СПГ для экспорта. По его словам, в конечном итоге речь идёт о сохранении конкурентоспособных вариантов, чтобы можно было выбирать цену между различными предлагаемыми продуктами.

По словам Пегеля, в США есть «особые методы добычи СПГ, которые сами по себе дороже, чем у природного газа, ведь он более или менее свободно содержится в почве».

«Ну и сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придётся перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но тем не менее терминалы СПГ будут построены, чтобы у нас были конкурентоспособные варианты», — сказал министр.

При этом он считает, что «истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции».

Комментируя ситуацию с российским газопроводом «Северный поток — 2», Пегель заявил, что США оказывают сильное давление на различные компании, связанные с проектом. По его словам, акционеры и все, кто финансирует проект, безусловно, обеспокоены этой ситуацией.

«Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно «лежать» около €10 млрд, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц. И, кстати, эти основания существуют и в Германии, и внутри Европейского союза, потому что нам и дальше будут нужны большие объёмы газа», — сказал он.

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