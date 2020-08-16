Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского союза, после того как в течение всей этой недели белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против предполагаемой фальсификации выборов режимом Лукашенко. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает «Голос Америки».

Выступая в столице Польши, которая стала последней остановкой Помпео в ходе турне по центральной Европе, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это «попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу».

Minval.az