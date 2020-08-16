Бизнесвумен и экс-редактор Hello Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, сообщает «Спутник».

Супруг моложе Светланы на 5 лет, однако саму бизнесвумен это нисколько не смущает. Пока неизвестно поменяла ли она фамилию, отказавшись от Бондарчук.

Светлана хорошо ладит с семилетней дочерью Сергея — Юнной. В этом месяце они все вместе отдыхали в Крыму.

Светлана прожила в браке с режиссером Федором Бондарчуком 25 лет. У них двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. 21-летняя девушка страдает аутизмом.

Большую часть времени Варвара проводит за границей, в специализированных медицинских учреждениях.

Бывший супруг Светланы — Федор — женился ещё в сентябре 2019 года на актрисе Паулине Андреевой.

Minval.az