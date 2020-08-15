Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал единственный путь, который, по его мнению, способен помочь президенту Беларуси Александру Лукашенко. Свою точку зрения он озвучил в разговоре с Владимиром Соловьевым.

«Остался один путь из этого кризиса, из этого тупика, — это обратиться за помощью к России», — сказал Жириновский. Он также порекомендовал Лукашенко задействовать «все наши договоры», активизировать работу спецслужб и принимать решения быстрее.

«Это большевистская революция продолжается сегодня в Минске. Если бы мы царя не свергли, и в октябре 1917 власть не перешла бы к интернационалистам, которых больше волновала мировая коммунистическая революция, сегодня бы этого не было», — подчеркнул лидер ЛДПР, а также сравнил Беларусь сегодня с Брестской крепостью в июне 1941-го года.

Minval.az