Член Армянского национального конгресса Левон Зурабян раскритиковал интервью армянского премьера Никола Пашиняна в рамках передачи Hard Talk на BBC.

Зурабян и Пашинян в прошлом стояли по одну сторону «баррикад», оба были в команде первого президента Левона Тер-Петросяна во время президентских выборов 2008 года, затем вместе были в составе фракции АНК в парламенте, впоследствии их пути разошлись.

Как пишет политик в своем Facebook, он получил крайне тяжелое впечатление от интервью Пашиняна, считая его провальным. Причин тому несколько – недостаточный уровень английского, содержание ответов, прежние шаги премьера, за которые теперь надо оправдываться, незнание сути карабахского вопроса, отсутствие собственного представления о решении конфликта.

Он считает, что с точки зрения имиджа Армении было бы намного лучше, если бы эти интервью не состоялись.

Minval.az