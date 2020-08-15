Турецкая подлодка вошла в территориальные воды Греции и приблизилась к мысу Сунион, расположенному в 70 километрах от Афин, греческой столицы. Об этом сообщается на сайте ArmyVoice.

По данным портала, подлодку типа 209 зафиксировал греческий вертолет, когда она пересекла пролив Кафирефс между островами Эвбея и Андрос и начала приближаться к Аттике. Лодку обнаружил фрегат Salamis, когда она была на западе от острова Родос. ArmyVoice добавил, что в районе острова Карпатос была замечена еще одна подлодка.

В Военно-воздушных силах Греции была объявлена тревога. Вертолеты начали «прочесывать» Эгейское море с помощью противолодочных локаторов.

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