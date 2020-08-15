Президенты России и Беларуси обсудили по телефону ситуацию в республике.

Ранее 15 августа Лукашенко заявил на совещании в Минске: «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. <…> Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда».

По мнению Лукашенко, Беларусь столкнулась с агрессией и внешним вмешательством.

Minval.az