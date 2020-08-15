В России начато производство вакцины от COVID-19, разработанной в институте Гамалеи. Как сообщает «Интерфакс», об этом объявило министерство здравоохранения РФ.

Вакцину будет выпускать фармацевтический завод «Биннофарм» в Зеленограде.

Директор института Александр Гинцбург ранее говорил, что в декабре-январе планируется выйти на мощность производства в пять миллионов доз в месяц, а полностью покрыть потребность в вакцине можно будет в течение года.

О регистрации российской вакцины от коронавируса было объявлено 11 августа — с таким заявлением выступил президент Владимир Путин. По его словам, вакцина «формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки». Путин добавил, что ее испытала на себе одна из его дочерей.

Minval.az