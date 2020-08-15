«Свадьбы позитивно влияют на рынок труда. Кроме того, это довольно налогооблагаемая сфера, она позитивно влияет и на госбюджет».

Об этом на брифинге сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что с точки зрения занятости было бы очень хорошо проводить свадьбы.

«Но с другой стороны нужно учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране. Некоторые люди даже выступают эмоционально. Но здесь есть и государственная ответственность. Государство выбирает как приоритет не государственные доходы и экономическую активность, а здоровье граждан. Мы понимаем эмоциональные выступления деятелей культуры. Сейчас трудно сказать, когда будет возобновлено проведение свадеб. На данный момент решение об этом не принято».

Minval.az