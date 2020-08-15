Художник Артем Лоскутов в пятницу, 14 августа, продал на интернет-аукционе в соцсетях свою картину «Беларусь», посвященную жестоким подавлениям белорусских протестов, за 3 миллиона рублей (около 35 тысяч евро).

Половину вырученных денег российский художник пообещал направить белорусам.

«Об отправке денег белорусам расскажу asap (так скоро, как возможно. — Ред.)», — написал Лоскутов в микроблоге Twitter .

Картина выполнена в изобретенном Лоскутовым стиле «дубинопись» с помощью ударов полицейской дубинкой в виде бело-красно-белого флага, используемого белорусской оппозицией. Такой флаг был государственным флагом страны в 1991-1995 годах.

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