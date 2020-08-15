Пентагон подтвердил создание рабочей группы, которая будет изучать случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Минобороны США.

Утверждается, что группа по исследованию «неопознанных воздушных явлений» создана, чтобы понять их природу и происхождение. Группа будет в подчинении заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности, она должна будет обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США. В Пентагоне пояснили, что под этим термином подразумеваются объекты, которые наблюдатель не может сразу распознать.

Информация о создании такой группы прошла 14 августа. Однако официальное подтверждение появилось только сейчас.

Minval.az