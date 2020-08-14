Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайан призвал номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за дипломатический прорыв в отношениях Израиля и ОАЭ.

«Я думаю, это действительно замечательно, когда вы оборачиваетесь и смотрите на то, что сделал президент в установлении мира», — цитирует «Интерфакс» со ссылкой на The Hill слова О`Брайена.

«Меня не удивит, если президента в конечном итоге номинируют за это на Нобелевскую премию. Сегодняшняя работа — пример того, почему он по праву считается и должен стать главным кандидатом на получение Нобелевской премии мира», — добавил советник.

The Hill напоминает, что в сентябре 2019 года Трамп в ходе Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что он бы получил Нобелевскую премию мира в случае, если бы «их (премии) раздавали честно».

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