Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — написала её дочь Анетта Бриль в Instagram.

11 августа сообщалось, что Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа, напоминает RT.

В больнице Легкоступовой провели операцию, позднее стало известно, что она находится в крайне тяжёлом состоянии и в коме

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка Российской Федерации, исполнительница песни «Ягода-малина».

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