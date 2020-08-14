Психолог и сексолог Сергей Ланг назвал продукты, которые помогают повысить либидо и потенцию. Его слова передает радио Sputnik.

Врач отметил, что афродизиаками могут считаться обычные продукты, например, руккола. Ланг подчеркнул, что этот салат используют для усиления сексуального желания «с самых древних времен». К тому же растение богато витаминами и хорошо влияет на иммунную систему.

Желающим повысить либидо сексолог также посоветовал есть побольше морепродуктов, особенно осьминогов. Врач добавил, что афродизиаком считается даже обычный кофе.

При этом Ланг отметил, что универсальных средств повышения сексуального желания не бывает, так как разные организмы могут реагировать на один и тот же продукт по-разному.

Каждый человек во многом подбирает афродизиак для себя. Нельзя сказать, что, если руккола — афродизиак, то она будет для каждого человека полезна и принесет ему желаемый эффект. Нужно учитывать особенности организма. Так же, как от головной боли существуют тысячи препаратов, потому что для каждого нужен свой

Сексолог добавил, что с помощью одних только афродизиаков невозможно решить проблемы с сексуальным желанием в паре. Он объяснил, что либидо зависит от психологического состояния человека, его внутренних установок, здоровья и отношений в паре. Ланг подытожил, что афродизиаки могут улучшить сексуальные отношения между партнерами, но только после того, как они решат остальные проблемы.

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