Поставляя военную технику Армении, Россия теряет доверие к себе как к сопредседателю МГ ОБСЕ.

Об этом сказал бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза, передает Тренд.

«Поддержка Россией, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, одной стороны нагорно-карабахского конфликта в противопоставление другой стороне совершенно неприемлема. Если Россия будет вести себя таким образом, то она действительно потеряет доверие к себе как к сопредседателю Минской группы ОБСЕ, то есть как к объективному, беспристрастному и справедливому посреднику. Таким образом, это ставит под сомнение всю жизнеспособность Минской группы ОБСЕ», — сказал он.

Брайза отметил, что чуть больше года назад президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели конструктивную встречу.

«И все изменилось через несколько месяцев, когда Пашинян, по сути, отказался от основных принципов и заявил, что нужно начать все сначала, сказав «Нагорный Карабах — это Армения». С такой позицией Армении никто не может быть посредником в урегулировании. Если одна сторона в принципе отказывается от всех согласованных до сих пор компромиссов, никто не сможет успешно урегулировать этот конфликт», — добавил он.

Minval.az