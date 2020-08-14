Иран осудил соглашение Израиля и ОАЭ о нормализации двусторонних отношений и назвал его стратегической ошибкой.

Соответствующее заявление опубликовано в пятницу в телеграм-канале МИД Ирана.

«Министерство иностранных дел Ирана резко осуждает установление дипломатических отношений между ОАЭ и сионистским режимом и считает это стратегической ошибкой Тель-Авива и Абу-Даби, которая, безусловно, усилит сопротивление [Израилю] в регионе», — говорится в заявлении.

Дипломатическое ведомство также подчеркивает, что народ Палестины и «все свободные нации мира» никогда не смирятся с оккупацией Израилем палестинских территорий и не простят «сионистскому режиму» его преступлений.

В четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли договоренностей о полной нормализации двусторонних отношений. Это же следует из совместного заявления двух стран. Договоренности, в частности, предполагают приостановку Израилем принятия решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

На данный момент из арабских государств только у Египта и Иордании установлены дипломатические отношения с Израилем и действуют посольства. В последние годы неоднократно в СМИ появлялась информация о сближении между Израилем и ОАЭ и осуществлявшихся контактах между двумя странами. ОАЭ, несмотря на отсутствие мирного договора с еврейским государством, в последние годы активно развивали коммерческие отношения с Израилем.

Minval.az