Баку и Анкара планируют интенсификацию проведения совместных военных учений, такие учения не являются чрезвычайным событием, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ежегодно Азербайджан и Турция проводят более 10 совместных учений. Поэтому такие учения являются обычным явлением, в них нет необходимости искать какое-то чрезвычайное событие. Мы наблюдаем, что эти учения вызывают в ряде стран беспокойство, но для этого нет никаких оснований. Это показатель союза и братства Азербайджана и Турции», — сказал И. Алиев в четверг, принимая турецкую военную делегацию во главе с министром обороны Хулуси Акаром.

Minval.az