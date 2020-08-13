Складной смартфон с двумя сенсорными дисплеями Surface Duo, компания Microsoft анонсировала еще в октябре 2019 года. А на днях Microsoft официально объявила, что он будет доступен с 10 сентября по цене 1399 долларов.

Как отмечает компания, Surface Duo — самый простой способ оставаться многозадачным вне дома и офиса, получая в кармане возможности Microsoft 365 и полную экосистему мобильных приложений Android.

Высокая цена оправдывается сложной конструкцией смартфона. Смартфон получил два 5,6-дюймовых экрана, которые соединены шарниром и могут откидываться на 360°. В раскрытом положении диагональ смартфона равна 8,1 дюйма. Разрешение каждой панели составляет 1800 х 1350 пикселей, суммарное — 2700 х 1800 пикселей. В сложенном состоянии Surface Duo становится достаточно компактным, чтобы поместиться в кармане. Корпус толщиной 4,8 мм в раскрытом состоянии и 9,6 мм — в закрытом.

В основе смартфона лежит Snapdragon 855. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, флеш-памяти — 256 Gb. Аккумулятор емкостью всего 3566 мА·ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Есть камера разрешением 11 Мп (оптической стабилизации нет), поддержка стилуса. Модуля NFC нет, отмечает Infocity.

Microsoft акцентирует внимание на возможность подключения Windows 10 в облаке с помощью Windows Virtual Desktop.

Minval.az