В Палестине подвергли критике соглашение между ОАЭ и Израилем о нормализации отношений.

«Израиль получил награду (в виде соглашения с ОАЭ) за то, что не говорит в открытую о тех действиях, которые сам настойчиво предпринимает против Палестины с самого начала оккупации», — приводит «Интерфакс» со ссылкой на ближневосточные СМИ слова высокопоставленной представительницы Организации освобождения Палестины Хананы Ашрави.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Израиля и ОАЭ достигли соглашения по нормализации отношений. В частности, в рамках достигнутых договоренностей, Израиль согласился остановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий.

«Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями — Израилем и ОАЭ», — написал американский лидер в твиттере.

Minval.az